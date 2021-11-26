大陸發表中非合作白皮書 指團結非洲國家是重要基石

大陸國務院新聞辦公室26日發表「新時代的中非合作」白皮書指出，發展同非洲國家的團結合作是中國對外政策的重要基石，也是中國長期堅定的戰略選擇。

大陸外交部發言人華春瑩並於26日宣布，大陸國家主席習近平將於本月29日在北京以視訊方式出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式並發表演講。

據新華社報導，這份白皮書長約2.1萬字，除前言、結束語，共包括四個部分，分別為構建更加緊密的中非命運共同體、不斷拓展新時代中非各領域合作、堅定不移鞏固相互支援、奮力開創中非關係新局面。

白皮書說，中非雙方高度信任，中非友誼堅如磐石。中國致力於不斷鞏固中非政治互信，深化各領域務實合作，為非洲和平與發展提供力所能及的幫助，中國對非合作一直走在國際對非合作的前列。「經過幾十年辛勤澆灌，中非合作枝繁葉茂，成長為參天大樹，任何力量都無法撼動。」

白皮書表示，當前，全球治理體系和國際秩序變革加速推進，國際力量對比深度調整。站在歷史的又一個十字路口，中非更加需要鞏固夥伴關係，構建新時代中非命運共同體。