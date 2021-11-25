北京宣布 大陸駐立陶宛使館25日起暫停領事業務

據官方紅星新聞報導，中國駐立陶宛大使館網站25日消息，「因技術原因」，領事業務自2021年11月25日起暫停。恢復時間另行通知。這被視為北京對立陶宛進一步壓迫。

25日，大陸商務部例行記者會中，商務部發言人束珏婷表示，立陶宛公然製造「一中一台」，立方必須承擔由此產生的一切後果。

報導稱，近日，由於立陶宛公然製造「一中一台」，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國將中國立陶宛外交關係降為代辦級。11月25日，商務部新聞發言人束珏婷就此回應，立方行徑嚴重影響了中立兩國企業開展互利合作的信心，立方必須承擔由此產生的一切後果。我們敦促立方立即糾正錯誤決定，切實履行堅持一個中國原則的承諾，為中立經貿合作創造有利條件。

另據人民日報，25日，大陸外交部例行記者會上，有記者提問：立陶宛外長稱立陶宛學到的最大「經驗」是受到經濟壓迫，並不意味著要放棄外交政策上的獨立決定，短期看立陶宛會很痛苦，但立陶宛將為各國提供一個如何抵禦這種壓力的模式。

大陸外交部發言人趙立堅則回應，立方無視中方嚴正立場，罔顧雙邊關係大局和國際關係基本準則，公然在國際上製造「一中一台」，開創了惡劣先例。對於任何損害中國主權和領土完整的挑釁行為，中方必定會做出堅決和必要反應。背信棄義、一錯再錯的結局只有一個，那就是咎由自取、自吞苦果。如真像立陶宛外長所言，立陶宛政府仍然能夠在外交政策上作出獨立決定，「那我想問問，立外長現在正在美國做什麼」？