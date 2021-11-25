海基會赴金門與陸生交流 關心陸生在台問題

海基會今日前往金門與金門大學陸生與校方展開交流座談。海基會祕書長詹志宏關切陸生招生情況，並關心陸生在台生活遇到問題，除可找校方，也可找海基會反映。

據海基會今日發布的新聞稿，海基會副董事長兼秘書長詹志宏關切陸生招生情況、外籍生招生政策等議題進行意見交流，陸生則針對新生招生、實習、健保、小三通等政策提出意見，海基會、陸委會也就相關政策推動狀況詳細說明。

詹志宏並指，陸生平常遇到問題需要協助，第一時間先向學校反映，如果超出學校的服務範圍，可以直接和海基會反映，海基會會與相關政府部門聯繫，他並以今年4月太魯閣號意外為例，指發現有一位陸生受傷後，海基會立即與交通部反映並提供各項協助，最後該位陸生也得到政府的補償。

他強調，陸生反映的各種意見，海基會都會和相關政府部門溝通，努力爭取。今年5月疫情爆發後，很多陸生反映希望能施打疫苗，海基會即與陸委會、衛福部轉達並持續推動，最後成功讓陸生可以在台施打。

他強調，陸生反映的實習、健保等各項問題，都會持續與主管機關聯繫、努力爭取，希望有一日會成功。

今日座談會除金門大學師長及陸生外，還有陸委會、金門縣政府、內政部移民署金門縣服務站、銘傳大學金門分部共同參與，共有40餘人出席。

新聞稿指，26日，海基會將前往關懷金門當地陸配。