美國以168億出口信貸協議挺立陶宛 北京嗆：不道德
立陶宛批准台灣設立代表處後，立陶宛經濟與創新部長表示，立陶宛將與美國簽署一份價值6億美元（約168億台幣）的出口信貸協定。大陸外交部發言人趙立堅今日對此稱，「立陶宛不惜以損害中國主權為『投名狀』換取貸款，這種交易不道德，而且危險。」
據陸媒環球網報導，趙立堅今在例行記者會上說，這再次表明立陶宛挑釁行徑的背後，有人在撐腰打氣，操盤指使，早有預謀，國際社會看得清清楚楚。
趙立堅指出，陶宛背信棄義，不顧中方嚴正交涉，不顧國際公理和正義，為大國火中取栗，終將為此付出代價。美國為實現自身政治目的，不惜威逼利誘他國充當炮灰，這絕不是負責任的國家所為，最終只會害人害己。
據路透社報導，美國政府對於立陶宛挺台行動頗多讚許，而立陶宛也將在近日與美國進出口銀行簽署6億美元的出口信貸協議。
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