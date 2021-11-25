指台灣「以武謀獨」是死路 解放軍：全時待戰、隨時能戰

應對中共對台軍事和灰色地帶威脅，國防部日前以打造堅韌新國軍為主題，發布「民國110年國防報告書」。對此，大陸國防部發言人吳謙25日在記者會上指稱，台灣「以武謀獨」是死路一條，強調祖國統一不可阻擋，螳臂當車不自量力，更稱解放軍全時待戰、隨時能戰。

對於我國防部發表國防報告書，吳謙指稱，「台灣是中國的一部分，哪裡來的什麼國防報告書」。他還說，民進黨謀取政治私利煽動兩岸對立，肆意勾連外部勢力，頑固進行謀獨挑釁，嚴重破壞台海地區和平穩定，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

吳謙表示，「我們正告民進黨當局：搞對抗沒有出路，『以武謀獨』更是死路一條。祖國統一不可阻擋，螳臂當車不自量力。中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，將以雷霆之勢挫敗任何『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

吳謙還在同一場記者會上，對於媒體提問，有海洋組織以海洋垃圾監測為名，在大陸海岸線附近設監測點作出回應。他說，當前，境外間諜機關和各種敵對勢力對我滲透竊密活動加劇，對我國家（中國大陸）安全，包括軍事安全構成嚴重威脅，強調損害國家安全、洩露軍事秘密的行為，必將受到法律的嚴懲。

針對中共解放軍不只加大對台軍事威脅，還對台進行所謂灰色地帶威脅，國防部在日前發表的報告書上，新增中共「灰色地帶」威脅，包括對台侵擾手段、網路戰威脅、認知戰危害等篇章，指稱中共企圖達成「不戰奪台」目標。

同時，報告書指出，中共對台已有聯合封鎖、聯合火力打擊、聯合登陸作戰與應對外軍干預等能力。因此，國軍當前防衛作戰構想，是針對敵「快速奪取台灣，避免外力介入」的企圖，以「發揚遠距精準打擊能力」等作為，提出當前「後備動員改革、強化固守韌性」、「加速兵力整建、增加防衛密度」、「強化重層嚇阻、延伸防衛空間」等三項當前建軍重點，以實踐「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導。