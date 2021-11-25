大陸國防部：推動武器裝備建設再上一個大台階

在美中對抗，台海、南海局勢緊張的背景下，大陸國防部發言人吳謙25日表示，將在新的起點上，推動解放軍武器裝備建設「再上一個大台階」。他強調，要全力以赴加快武器裝備現代化。

大陸國防部25日舉行例行記者會，面對中共總書記習近平提出，要為實現建軍一百年奮鬥目標作出積極貢獻，吳謙列舉，十三五時期，解放軍在裝備建設總體形態上，淘汰一代裝備、壓減二代裝備、批量列裝三代以上裝備，基本建成以三代為主體、四代為骨幹的裝備體系。

他說明，解放軍全軍共完成了傳統地面作戰、近岸防禦裝備數量適度壓縮，遠海防衛、遠程打擊等新型裝備加速發展，以及在聯合作戰裝備體系上，陸上重、中、輕裝備比例更加優化，以及海上航母編隊、兩棲編隊裝備系列化發展，空中制空作戰、電子對抗、運輸投送等裝備體係不斷完善，中遠程精確打擊能力不斷增強，基礎訊息網路覆蓋國土等進展。

在裝備上，吳謙表示，十三五時期，15式新型輕型坦克、遠程箱式火箭炮、直-20直升機列裝部隊，首艘大陸國產航空母艦、075兩棲攻擊艦、055萬噸驅逐艦下水入役，殲-20飛機、殲-16飛機、殲-10C飛機代次搭配，形成實戰能力，東風-17導彈、東風-26導彈等批量裝備。

他說，解放軍積極推進裝備現代化管理體系建設，部隊維修保障體系進一步完善。吳謙強調，全軍將深入貫徹習近平重要指示和決策部署，把握新時代武器裝備建設歷史方位，加快構建武器裝備建設新發展格局，「全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大台階。」

根據今年初大陸全國兩會期間公布的預算書顯示，2021年，大陸國防支出預算達人民幣1兆3,795.44億元（約新台幣6兆元），比上年預算執行數增長6.8%。

吳謙在3月受訪時曾對預算增加表示，強國必須強軍，軍強才能國安；他並稱民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅，「可以說，天下並不太平，國防必須強大」。