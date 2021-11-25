大陸國防部：願與美方管控分歧 開展合作

針對大陸國主席習近平在中美元首線上會晤中指出，中美在包括兩軍在內的諸多領域存在廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」。大陸國防部新聞發言人吳謙25日指出，在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。中國軍隊願與美方管控分歧，開展合作，推動中美兩軍關係健康穩定地向前發展。

吳謙表示，11月16日，大陸國家主席習近平同美國總統拜登舉行視訊會晤。這是中美關係和國際關係中的一件大事，是兩國元首在關鍵時刻對中美關係的又一次把舵引航，為今後兩國兩軍關係發展指明了前進方向，注入了新的動力。

吳謙稱，一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，對此中方理所當然要進行針鋒相對的堅決鬥爭。陸方多次講過，中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。

中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，保持兩軍關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也符合國際社會的共同期待。中方重視發展兩軍關係，願與美方保持交流合作。