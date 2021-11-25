美將12陸企列黑名單　大陸商務部：將嚴正交涉

路透報導，美國商務部將27個實體及個人列入軍事最終用戶黑名單，包括12家中國大陸企業。大陸商務部發言人束珏婷25日回應，此舉不符合中美兩國元首共識，她並指控美方程序非常不透明，中方表示強烈抗議，將進行嚴正交涉。

大陸商務部指稱，美國推出新的制裁清單，不符合中美兩國元首共識，不利於中美兩國，不利於全球產業鏈供應鏈安全和世界經濟復甦。

束珏婷抨擊，美方泛化國家安全概念，隨意推出制裁措施，嚴重缺乏事實依據，程序非常不透明，中方表示強烈抗議，將向美方進行嚴正交涉。

在此之前，路透報導，美國商務部將27個實體和個人，列入「軍事終端用戶」（Military End User，MEU）清單，當中包括12家中國企業，這些企業和個人將遭到美方的制裁措施限制。

遭美國列入黑名單的中國公司包括：杭州中科微電子、湖南國科微電子股份、新華三技術（New H3C）、西安航天華迅科技，以及蘇州雲芯微電子科技。

美國商務部稱，制裁相關公司是基於國家安全考慮，在某些情況下，涉事公司有助於中國大陸軍方的量子計算工作。