大陸國防部：在台灣問題上 美國不應抱任何幻想

大陸國防部25日下午舉行例行記者會，就「拜習會」舉辦和台美軍事合作，大陸國防部發言人吳謙抨擊，一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面「講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事」。他強調，「特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。」

吳謙首先指出，11月16日，中共總書記習近平和美國總統拜登舉行視訊會晤，這是中美關係和國際關係中的一件大事。他說，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，保持兩軍關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也符合國際社會的共同期待。

「中方重視發展兩軍關係，願與美方保持交流合作。」但吳謙話鋒一轉，提到一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，「對此中方理所當然要進行針鋒相對的堅決鬥爭。」

吳謙說，中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。「特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。」