快訊

【茶金風暴】舊台幣4萬換新台幣1元怎麼來？原來關鍵在美金匯率

高雄城中城大火懲處 觀光局副局長江俊昌降調主秘

英政府報告控「人權狀況惡化」 大陸外交部反駁

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
英國政府報告指控中國大陸在新疆、香港侵犯人權，大陸駐英使館和外交部駐港公署發聲明反駁。路透
英國政府報告指控中國大陸在新疆、香港侵犯人權，大陸駐英使館和外交部駐港公署發聲明反駁。路透

英國外交部今年發表「人權與民主報告」後，近日於更新內容中，繼續將中國大陸列為「人權狀況惡化國家」。對此，大陸外交部駐港公署、駐英使館25日接連發表聲明反駁，強調英國對香港事務指手畫腳，是粗暴干涉內政的行為，指稱在愛國者治港落實後，民眾合法權利和自由得到更好保障。

據央視報導，大陸外交部駐港公署稱，英國對包括中國大陸在內31個國家的人權狀況說三道四，並對香港事務指手畫腳，粗暴干涉內政，陸方表達強烈不滿。

大陸外交部駐港公署強調，隨著香港國安法的製定和特區選舉制度的完善，「香港社會重歸秩序和穩定，市民重拾安寧和自由，香港迎來良政善治新篇章。」

大陸外交部駐港公署重申，已多次正告英方，隨著香港回歸及各項後續工作的完成，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款均已履行完畢。「英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。」

聲明還反批，「英國自身在人權問題上劣跡斑斑，應該拿面鏡子好好照一照。」批評英國民眾生命權和健康權受到漠視，少數族裔生活狀況惡化，教育缺失和不公加大，刑事犯罪率再創新高，英軍更在阿富汗、伊拉克戰爭期間虐待傷害當地無辜平民，暴行累累。

中國大陸駐英使館也稱，堅決反對英政府「人權與民主報告」誣衊抹黑中國大陸，強調新疆經濟良好發展、社會穩定、民生改善、民族團結，並指隨愛國者治港落實，香港民眾合法權利和自由得到更好保障。

據了解，英國外交部在23日更新「人權與民主報告」時，繼續將中國大陸列為「人權狀況惡化國家」，指控其在新疆進行侵犯人權行為，以及香港人民的權利和自由受到打壓。

延伸閱讀

港院清算台灣蘋果日報 綠智庫憂個資旁落

我不該被生下來！英國馬術騎手為先天疾病向醫師索賠

「歇腳亭」海外大復活！如何讓老外也瘋台灣手搖飲？

香港的現世《日常》（下）：讓「歷史們」展現撥雲見日的裂縫

相關新聞

大陸猛挖立陶宛「黑歷史」 指CIA曾在該國設「黑獄」

在立陶宛同意我設立「駐立陶宛台灣代表處」後，大陸除召回駐立陶宛大使，將與立陶宛關係降為代辦層級，近日還猛挖立陶宛的「黑歷...

英政府報告控「人權狀況惡化」 大陸外交部反駁

英國外交部今年發表「人權與民主報告」後，近日於更新內容中，繼續將中國大陸列為「人權狀況惡化國家」。對此，大陸外交部駐港公...

港院清算台灣蘋果日報 綠智庫憂個資旁落

「香港法院要清算台灣蘋果財產，其中有近20年來拍攝台灣政經界人士隱私的新聞影片、照片，已危害到國安和個資問題，政府應出面處理。」經濟民主連合研究員江旻諺25日在記者會上如此說。中研院法律所研究員邱文聰

大陸警告：與世界第二大經濟體交惡不符合立陶宛利益

大陸駐立陶宛臨時代辦曲柏華24日舉行記者會，再次痛斥立陶宛政府批准「駐立陶宛台灣代表處」的設立。他並稱，與作為世界第二大...

薄熙來岳母逝世享耆壽99歲 死前曾要求見薄一面

據星島網引述大陸網站「紅色參考編輯部」報導，著名的中共八路軍女戰士、「開國少將」谷景生的夫人范承秀，前天下午5時17分在...

北大要成「習思想」研究重鎮 一天成立四個研究中心

中共十九屆六中全會剛落幕，據北京大學新聞網報導，22日上午，「北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」就一口氣成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。