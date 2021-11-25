英政府報告控「人權狀況惡化」 大陸外交部反駁

英國外交部今年發表「人權與民主報告」後，近日於更新內容中，繼續將中國大陸列為「人權狀況惡化國家」。對此，大陸外交部駐港公署、駐英使館25日接連發表聲明反駁，強調英國對香港事務指手畫腳，是粗暴干涉內政的行為，指稱在愛國者治港落實後，民眾合法權利和自由得到更好保障。

據央視報導，大陸外交部駐港公署稱，英國對包括中國大陸在內31個國家的人權狀況說三道四，並對香港事務指手畫腳，粗暴干涉內政，陸方表達強烈不滿。

大陸外交部駐港公署強調，隨著香港國安法的製定和特區選舉制度的完善，「香港社會重歸秩序和穩定，市民重拾安寧和自由，香港迎來良政善治新篇章。」

大陸外交部駐港公署重申，已多次正告英方，隨著香港回歸及各項後續工作的完成，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款均已履行完畢。「英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。」

聲明還反批，「英國自身在人權問題上劣跡斑斑，應該拿面鏡子好好照一照。」批評英國民眾生命權和健康權受到漠視，少數族裔生活狀況惡化，教育缺失和不公加大，刑事犯罪率再創新高，英軍更在阿富汗、伊拉克戰爭期間虐待傷害當地無辜平民，暴行累累。

中國大陸駐英使館也稱，堅決反對英政府「人權與民主報告」誣衊抹黑中國大陸，強調新疆經濟良好發展、社會穩定、民生改善、民族團結，並指隨愛國者治港落實，香港民眾合法權利和自由得到更好保障。

據了解，英國外交部在23日更新「人權與民主報告」時，繼續將中國大陸列為「人權狀況惡化國家」，指控其在新疆進行侵犯人權行為，以及香港人民的權利和自由受到打壓。