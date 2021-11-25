大陸警告：與世界第二大經濟體交惡不符合立陶宛利益

大陸駐立陶宛臨時代辦曲柏華24日舉行記者會，再次痛斥立陶宛政府批准「駐立陶宛台灣代表處」的設立。他並稱，與作為世界第二大經濟體和安理會常任理事國的中國交惡，既不會給立陶宛帶來安全感，也不符合立陶宛國家和人民長遠和根本利益。

曲柏華警告，對於立陶宛「背信棄義」行為，中方將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

據大陸駐立陶宛大使館網站25日消息，24日舉行的這場記者會有路透、立陶宛國家電視台、波海通訊社、共和國報、晨報和新華社維爾紐斯分社等10多家中外媒體出席。

曲柏華表示，立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，是在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，粗暴干涉中國內政，在國際上製造惡劣先例。

他指出，「立走到今天這一步，既有其主動投懷送抱，也有背後其他大國的策動。打台灣牌是在玩火，而玩火者必自焚。」

曲柏華還批評立陶宛推行的「價值觀外交」，「具有虛偽性和雙標性」。例如：立陶宛粗暴對待白俄羅斯邊境難民，對本國俄族、波蘭裔人的歧視性對待，對西班牙加泰隆尼亞獨立運動保持沈默等。

他並指出，立陶宛部分「反華議員」近日還煽動抵制北京冬奧會，損害的是包括立陶宛在內的各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，「註定不得人心，也不會得逞」。

除允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，曲柏華還列舉立陶宛破壞兩國關係政治基礎的其他行徑，包括：排除、阻礙中國參與立5G、港口等建設，高調退出中國－中東歐國家合作機制等。

曲柏華強調，妥善處理台灣問題是推動中立雙邊關係恢復正常的前提和關鍵。他說，「我們敦促立方立即糾正錯誤，不要在錯誤的道路上越走越遠，不要被某些大國所裹挾，捲入無謂的對抗」。