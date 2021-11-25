港府清算壹傳媒 疑「港版國安法」插足台灣
無國界記者組織東亞辦事處劉嘉偉、執行長艾瑋昂、台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺、台灣記者協會常務委員李志德與經濟民主連合智庫召集人賴中強，上午出席經濟民主連合在立法院舉行「拒絕港共政府接管台灣蘋果，正視壹傳媒清算的人權與國安危機」記者會。指香港法院指派的壹傳媒公司臨時清盤人，日前發函台灣蘋果日報，要求清點並移交所有資產並遵從其指示，此舉引發台灣蘋果日報與台灣壹週刊歷年來的跟拍記錄，採訪記錄，錄音與錄影檔案是否會隨傳媒清算而遭香港或中國政府利用的嚴重疑慮。呼籲台灣政府與社會各界正視壹傳媒公司清算嚴重的人權與國安危機，並應立即採取因應措施，防止「港版國安法」插足台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言