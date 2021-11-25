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推動北京冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪裡？」

政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

港府清算壹傳媒 疑「港版國安法」插足台灣

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
無國界記者組織東亞辦事處劉嘉偉（左起）、執行長艾瑋昂、台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺、台灣記者協會常務委員李志德與經濟民主連合智庫召集人賴中強，上午出席經濟民主連合在立法院舉行「拒絕港共政府接管台灣蘋果，正視壹傳媒清算的人權與國安危機」記者會。記者黃義書／攝影
無國界記者組織東亞辦事處劉嘉偉（左起）、執行長艾瑋昂、台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺、台灣記者協會常務委員李志德與經濟民主連合智庫召集人賴中強，上午出席經濟民主連合在立法院舉行「拒絕港共政府接管台灣蘋果，正視壹傳媒清算的人權與國安危機」記者會。記者黃義書／攝影

無國界記者組織東亞辦事處劉嘉偉、執行長艾瑋昂、台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺、台灣記者協會常務委員李志德與經濟民主連合智庫召集人賴中強，上午出席經濟民主連合在立法院舉行「拒絕港共政府接管台灣蘋果，正視壹傳媒清算的人權與國安危機」記者會。指香港法院指派的壹傳媒公司臨時清盤人，日前發函台灣蘋果日報，要求清點並移交所有資產並遵從其指示，此舉引發台灣蘋果日報與台灣壹週刊歷年來的跟拍記錄，採訪記錄，錄音與錄影檔案是否會隨傳媒清算而遭香港或中國政府利用的嚴重疑慮。呼籲台灣政府與社會各界正視壹傳媒公司清算嚴重的人權與國安危機，並應立即採取因應措施，防止「港版國安法」插足台灣。

港版國安法

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