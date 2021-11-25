北大要成「習思想」研究重鎮 一天成立四個研究中心

中共十九屆六中全會剛落幕，據北京大學新聞網報導，22日上午，「北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」就一口氣成立四個「習思想」研究中心，分別為：習近平經濟思想研究中心、習近平法治思想研究中心、習近平外交思想研究中心、習近平生態文明思想研究中心。

北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院院長王浦劬指出，該研究院的核心使命在於「深入學習、研究、闡釋、宣傳和全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，形成高質量研究成果，培養中國特色社會主義事業接班人」。

王浦劬表示，各研究中心與研究院全體教職員工將共同進一步推進習近平新時代中國特色社會主義思想專業性、學理性研究和闡釋，產出更多高質量、高水平的成果。

北京大學黨委書記邱水平表示，四個新研究中心的成立，是北大進一步學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、繼續推進馬克思主義中國化、服務黨的理論創新工作的重要舉措。

邱水平說，北京大學是中國最早學習、研究、傳播馬克思主義的發祥地，「學習好、宣傳好、闡釋好習近平新時代中國特色社會主義思想，是我們的時代重任」。

邱水平並表示，要以成立四個研究中心為契機，「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，「不斷開闢當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義新境界，以更加優異的成績迎接黨的二十大的召開」。

北京大學新成立的四個「習思想」研究中心，「習近平經濟思想研究中心」主任為北京大學博雅講席教授顧海良；「習近平法治思想研究中心」主任為北京大學黨委書記邱水平；「習近平外交思想研究中心」主任為北京大學國際關係學院外交系主任張清敏；「習近平生態文明思想研究中心」主任為北京大學馬克思主義學院教授郇慶治。