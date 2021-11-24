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習近平：要加快建立高水準科技自立自強制度體系

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平24日主持召開中共中央全面深化改革委員會第二十二次會議，審議通過「科技體制改革三年攻堅方案（2021－2023年）」。（圖／取自新華社）
大陸國家主席習近平24日主持召開中共中央全面深化改革委員會第二十二次會議，審議通過「科技體制改革三年攻堅方案（2021－2023年）」。（圖／取自新華社）

中共總書記習近平24日主持召開中共中央全面深化改革委員會第22次會議，審議通過「科技體制改革三年攻堅方案（2021－2023年）」等政策。習近平強調，開展科技體制改革攻堅，目的是從體制機制上增強科技創新和應急應變能力，加快建立保障高水準科技自立自強的制度體系。

大陸力拚科技自主創新。新華社報導，習近平強調，開展科技體制改革攻堅，目的是從體制機制上增強科技創新和應急應變能力，突出目標導向、問題導向，抓重點、補短板、強弱項，錨定目標、精準發力、早見成效，加快建立保障高水準科技自立自強的制度體系，提升科技創新體系化能力。

他還強調，要支持（北京）中關村國家自主創新示範區更好發揮科技資源和制度創新優勢，開展高水準科技自立自強先行先試改革。

而會議指出，與新情勢、新要求相比，中國大陸科技體制仍存在一些突出短板，一些深層次機制障礙還沒有根本破除。

會議稱，要建立使命驅動、任務導向的國家實驗室體系，布局建設基礎學科研究中心，改革創新重大科技項目立項和組織管理方式，加強體系化競爭力量；要優化科技力量結構，發揮企業在科技創新中的主體作用，推動形成科技、產業、金融良性循環，加速推進科技成果轉化應用；要完善科技人才培養、使用、評價、服務、支持、激勵等體制機制，加快建設國家戰略人才力量，在履行國家使命中成就人才、激發主體活力；要根據任務需要和工作實際向科研單位和科研人員充分授權，建立責任制，立「軍令狀」，做到有責任、有管理、有監管，授權後做不好、履責不到位的要問責，保證下放的權限接得住、做得好。

會議表示，科技體制改革要拿出更多實質性舉措，積極探索破解難題的現實路徑，注意並累積防控和化解風險的經驗。

習近平 中共 北京

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