快訊

林志玲上陸綜卻沒拿到酬勞 4年追討1700萬判決曝光

中共召開深化改革會議 加強中小學黨政領導

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。圖／取自新華社
中共總書記習近平。圖／取自新華社

中共總書記習近平24日召開第22次深化改革會議，其中通過建立中小學「黨組織領導的校長負責制」、加快建設「全國統一電力市場體系」等意見及方案，將中共對校園的領導向中小學加強。

據新華社報導，會議強調，堅持和加強黨對中小學校的全面領導，要在深入總結試點工作基礎上，健全發揮中小學校黨組織領導作用的體制機制，確保黨組織履行好把方向、管大局、作決策、抓班子、帶隊伍、保落實的領導職責。

會議指出，「要把思想政治工作緊緊抓在手上，深入開展社會主義核心價值觀教育，抓好學生德育工作，把弘揚革命傳統、傳承紅色基因深刻融入到學校教育中來，厚植愛黨、愛國、愛人民、愛社會主義的情感，努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」。

在加快建設「全國統一電力市場體系」上，會議指出，要健全多層次統一電力市場體係，加快建設大陸國家電力市場，引導大陸全國、省、區、市、區域各層次電力市場協同運行、融合發展，規範統一的交易規則和技術標準，推動形成多元競爭的電力市場格局。

會議也說，要改革完善煤電價格市場化形成機制，完善電價傳導機制，有效平衡電力供需。要加強電力統籌規劃、政策法規、科學監測等工作，做好基本公共服務供給的兜底，確保居民、農業、公用事業等用電價格相對穩定。

報導指出，這場會議中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧、韓正出席會議。

電價 中共

延伸閱讀

誰不同舟？國民黨內反質疑前考紀會主委混淆事實

台電電力交易平台今正式營運 未來商機上看百億元

高端認證不通、白打了？陳時中：是為學生返美就讀解套

陳時中餐敘有郭台強旁斟酒 陳曉蓁深耕平潭黨政通吃

相關新聞

北京規劃「福州至台北」支線建設 陸委會：兩岸沒談

大陸國台辦24日稱，中共中央、國務院印發的「國家綜合立體交通網規劃綱要」已規劃「福州至台北」支線建設。陸委會回應，此事涉...

中國暗示經貿制裁立陶宛：做了錯事就須付代價

針對中國是否將在經貿等領域制裁立陶宛，中國外交部發言人趙立堅今天暗示，立陶宛公然製造「一中一台」，「在國際上開創了惡劣先...

中共召開深化改革會議 加強中小學黨政領導

中共總書記習近平24日召開第22次深化改革會議，其中通過建立中小學「黨組織領導的校長負責制」、加快建設「全國統一電力市場...

大陸大作台獨文章 陸委會批：枉然無效

大陸近期對「台獨」等議題大做文章，陸委會24日指，任何意圖以政治經濟手段，破壞台灣民主法治、企圖掩飾其政策錯誤的惡意歸責...

美國民主峰會邀台灣 陸外交部：堅決反對

美國將於12月9、10日舉行首屆線上民主峰會，台灣確定受邀，但未邀中國大陸、俄羅斯。大陸外交部發言人趙立堅24日對此表示...

美方邀請台灣參與民主峰會 大陸外交部回應

針對美國即將舉行的民主峰會受邀名單包括台灣，大陸外交部發言人趙立堅晚間回應表示，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂領導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。