中共召開深化改革會議 加強中小學黨政領導
中共總書記習近平24日召開第22次深化改革會議，其中通過建立中小學「黨組織領導的校長負責制」、加快建設「全國統一電力市場體系」等意見及方案，將中共對校園的領導向中小學加強。
據新華社報導，會議強調，堅持和加強黨對中小學校的全面領導，要在深入總結試點工作基礎上，健全發揮中小學校黨組織領導作用的體制機制，確保黨組織履行好把方向、管大局、作決策、抓班子、帶隊伍、保落實的領導職責。
會議指出，「要把思想政治工作緊緊抓在手上，深入開展社會主義核心價值觀教育，抓好學生德育工作，把弘揚革命傳統、傳承紅色基因深刻融入到學校教育中來，厚植愛黨、愛國、愛人民、愛社會主義的情感，努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」。
在加快建設「全國統一電力市場體系」上，會議指出，要健全多層次統一電力市場體係，加快建設大陸國家電力市場，引導大陸全國、省、區、市、區域各層次電力市場協同運行、融合發展，規範統一的交易規則和技術標準，推動形成多元競爭的電力市場格局。
會議也說，要改革完善煤電價格市場化形成機制，完善電價傳導機制，有效平衡電力供需。要加強電力統籌規劃、政策法規、科學監測等工作，做好基本公共服務供給的兜底，確保居民、農業、公用事業等用電價格相對穩定。
報導指出，這場會議中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧、韓正出席會議。
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