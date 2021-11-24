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大陸大作台獨文章 陸委會批：枉然無效

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會。圖／報系資料庫
陸委會。圖／報系資料庫

大陸近期對「台獨」等議題大做文章，陸委會24日指，任何意圖以政治經濟手段，破壞台灣民主法治、企圖掩飾其政策錯誤的惡意歸責行徑，以過去的經驗看來，都是枉然無效、自食其果。

大陸國台辦近期公布台獨分子清單，並且藉由媒體點名「台獨金主」。陸委會24日發布新聞稿，指台灣的未來由2300萬台灣人民自主決定，沒有中共當局干擾涉入的空間，更不會接受其錯誤的「一個中國原則」命定論。

陸委會並強調，北京當局過往即一再對台操作所謂「台獨、金主」選邊策略，企圖分化台灣社會、傷害民眾權益及台商企業經營；近期更藉由散布企業政治獻金名單與資料、查處台商等，意圖恫嚇破壞我民主選舉運作，這種專制政權運用的手法極端惡劣，只會讓台灣人民極度反感。

陸委會接著指，政府再次正告對岸切勿一意孤行、製造對立，立即撤除錯誤、非法作為；我政府除提醒在陸台商國人提高風險意識，並將評估相關事態發展，研議適時採取必要反制與防範作為，以確保國家安全與民眾權益。

不過這則新聞稿並未具體指出，政府採取的反制與防範作為為何。

對於美國邀請我方參與民主峰會，陸委會強調，中華民國是主權國家，中共專制政體沒有資格與會、更無權置喙。呼籲北京當局，唯有面對兩岸關係事實、務實反思處理兩岸事務的方法，真正進行民主制度改革，才有可能進一步增進兩岸和諧關係。

陸委會 台獨 台商

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