北京規劃「福州至台北」支線建設 陸委會：兩岸沒談

大陸國台辦24日稱，中共中央、國務院印發的「國家綜合立體交通網規劃綱要」已規劃「福州至台北」支線建設。陸委會回應，此事涉及雙方公權力事務，兩岸從未針對此進行討論，批評這是大陸一廂情願的統戰。

陸委會24日以書面回應，長期以來，陸方持續將台灣列入其交通規劃當中，包括公路、鐵路、高鐵、海底隧道、橋梁等。近期單方面規劃福州至台北鐵路建設規劃，延續陸方的統戰宣傳手法。但跨海鐵路等交通建設涉及雙方公權力事務，兩岸從未就相關問題進行討論，我方也無此規劃。

陸委會並說，中國大陸要尊重台灣民意，務實處理及改善兩岸相關問題；片面強加各種框架或規劃在台灣人民身上，無法使台灣人民感受善意、誠意，只會使雙方心理距離越行越遠。

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。中共一廂情願製作的統戰文宣，不僅無法改變台灣民眾對於兩岸關係的認知，也無法獲得絕大多數台灣民眾的認同。政府已持續關注中共運用媒體對台統戰宣傳情形，並積極增進國人媒體與中國大陸識讀教育，反制中共對台文化滲透與統戰作為。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，中國大陸方面正在規劃和推動兩岸交通基礎設施建設相關工作。平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段已實現公路鐵路全部貫通；福建省有關方面已經完成「與金門、馬祖通橋」的初步技術方案；中共中央、國務院印發的「國家綜合立體交通網規劃綱要」已規劃福州至台北支線建設。