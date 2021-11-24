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美方邀請台灣參與民主峰會 大陸外交部回應

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部。澎湃新聞
大陸外交部。澎湃新聞

針對美國即將舉行的民主峰會受邀名單包括台灣，大陸外交部發言人趙立堅晚間回應表示，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂領導人民主峰會。

據澎湃新聞，趙立堅今在大陸外交部記者會稱，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則。台灣除了作為中國的一部分，沒有別的國際法地位，中方嚴正敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨勢力提供任何講台，停止為台獨勢力張目。為台獨勢力搭台，只會讓自己下不來台，與台獨一起玩火，終將引火燒身。

至於領導人民主峰會，趙立堅表示，中方已多次表明立場，民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利，美方所作所為恰恰證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具。美方披著民主外衣，推行集團政治，挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，將受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。

針對美台經濟繁榮夥伴關係對話，趙立堅稱，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，中方一貫堅決反對建交國以任何藉口、任何形式與台灣當局開展官方往來，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方交往和接觸，停止向台獨勢力發出任何錯誤信號。中方也要正告台灣當局，任何挾洋自重、倚美謀獨、破壞兩岸關係的圖謀，註定不會得逞。

台獨 趙立堅 外交部

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