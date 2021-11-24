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國台辦：反對「修憲謀獨」 包括「降低門檻」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸方面關注台灣修憲動向。圖／聯合報系資料照片
中國大陸方面關注台灣修憲動向。圖／聯合報系資料照片

中國大陸方面極為關注台灣修憲動向，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，中國大陸堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑，包括「降低門檻」為謀「獨」打開方便之門。

據人民網，中國大陸國台辦上午舉行記者會，國台辦主管媒體「中國台灣網」記者提問：「近日，民進黨提出的所謂修憲草案通過台立法機構一讀，內容包括降低修憲門檻等，請問對此有何評論？」

朱鳳蓮回應指，中國大陸高度關注有關動向。中國大陸堅決反對任何形式的修憲謀獨行徑，包括降低門檻為謀獨打開方便之門、夾帶偷渡謀獨議題等。

她批評民進黨為謀取私利，不顧各方堅決反對和嚴正警告，一意孤行，勢將自食惡果。又稱，廣大台灣同胞要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的修憲謀獨行徑，不要被民進黨一步步綁上台獨戰車。

針對美國務院公布將於12月召開民主峰會，並將台灣列入，朱鳳蓮回應說，需要指出的是，美國網站所列的涉台稱謂是錯誤的。中國大陸堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的、明確的。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。

修憲 民進黨 國台辦

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