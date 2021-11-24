預告有下批「台獨頑固分子」 國台辦：絕不止這三人
中國大陸國台辦日前將行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等列入「台獨頑固分子」清單，對於是否有下一批名單，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日明確表示，「絕不止這三個人」。她還聲稱，對於近期個別台獨分子的發言，「別著急，有他們真正遺憾的時候」。
中國大陸國台辦上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在會上指出，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數台獨頑固分子，挑動兩岸對立、破壞兩岸關係、圖謀分裂國家、危害台海和平，「我們依法對其實施懲戒」。
她並稱，可以明確的是，台獨頑固分子清單上絕不止這三個人，「我們也注意到，近期有個別台獨分子跳的挺高，甚至聲稱對未被列入頑固台獨分子清單感到遺憾，別著急，有他們真正遺憾的時候。」
在此之前，中國大陸國台辦於本月初公布首批「台獨頑固分子」清單，並指中國大陸將依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入中國大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與中國大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。
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