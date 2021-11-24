香港COVID-19疫苗 首劑接種率達7成
據公布，香港已有7成民眾接種了首劑COVID-19疫苗，達到當局最初期望的集體免疫屏障比例。
港府公布，截自昨天，本地已有471萬3454人接種了首劑COVID-19疫苗，占人口的70%，這也是年初政府為民眾免費施打疫苗以來的最高比例。
已接種兩劑疫苗的有450萬8255人，占人口的66.9%。按照規定，民眾需要接種兩劑疫苗，期間相隔一段時間接種。
今年2月底起，當局為市民免費施打「復必泰」（BNT）疫苗或中國大陸生產的科興疫苗，並期望接種率可以達到7成，以建立群眾免疫屏障。
接種計畫推行初期，民眾反應不理想，且當時「反送中」運動情緒仍未消減，不少人在網上呼籲抵制接種，以表示對政府的不滿。
但隨著各國陸續放寬已接種疫苗人士入境，港人願意接種疫苗的意願大增；加上政府的防疫工作見效，本地感染基本清零，也令民眾信任政府的防疫工作。
為了加快與中國大陸通關，恢復兩地人員往來，港府也決定自12月2日起讓12至17歲少年接種科興疫苗，今後還會擴大至最小3歲的兒童，預料將會進一步提升接種率，令香港建立更高的群體免疫屏障。
今年中旬以前，港府只允許18歲以上民眾接種疫苗，後來率先同意12至17歲少年接種BNT疫苗。
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