兩岸教育交流驟減影響大？ 學界看法分歧

台灣清華大學在校內設置「中國清華海峽研究院」，日前遭當局認定違反《兩岸條例》等規定開罰，台灣教育部也發函至各大學，提醒兩岸教育交流須符合法令規定，遭部分大學校長質疑當局因政治需要而壓迫大學。

台灣國立大學校院協會暨私立大學校院協進會11月中發表聯合聲明稱：「政治是一時的，學術是永遠的...因政治需要而壓迫大學，歷史證明那些壓迫都是錯誤的。擁有政治權力者要三思」。

另外，台灣最高學府台灣大學的校長管中閔也向台灣媒體表示，學術交流、互訪合作是學術自由的一部分，也是讓自己更進步的方式，這是全世界公認的學術自由准則，「政治力不應該涉入、破壞」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天11月10日在例行記者會中則針對台灣清大被開罰表示，這是民進黨當局阻撓限制兩岸正常交流合作的又一惡例，「這種倒行逆施是不得人心的」。

對於部分大學不滿台灣教育部發函「提醒」，台灣行政院長蘇貞昌回應表示，政府非常尊重學術自由，但必須依法行事。

寒蟬效應

不過官方的解釋似乎未讓所有學校放心，台灣教育部發函各校的「提醒」，可能會造成寒蟬效應。台北商業大學校長張瑞雄表示，學校看到教育部的「提醒」，對兩岸學術交流可能就會持較保守的態度，因為「若政府不鼓勵，大學自己何必自找麻煩」？

張瑞雄向德國之聲透露，「台灣與大陸的學術在民進黨執政後就交流大幅減少，很多事情都要跟政府同意像是以前大陸跟台灣的學校常辦合作辦研討會，但現在因為大陸人士來台的簽證非常麻煩，不一定會通過，兩岸關系是政府在主導，學校只能配合。」

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他補充，大陸參訪團過去來台灣絡繹不絕，現在幾乎沒有，其他台灣大學的校長及在中國教授也都贊同了這個說法，他們稱兩岸學術交流近年的確許多減少，原因可能是疫情所致，但也與台海情勢近年緊張有關。

位於台灣高雄的中山大學，曾與中國廣州中山大學及廈門大學連續六年輪流舉辦名為「山海論壇」的兩岸學術交流活動，不過該活動2017年就嘎然而止，根據台灣中山大學校長鄭英耀的猜測，可能與蔡英文上任擔任總統有關。

鄭英耀向德國之聲解釋：「當時他們跟我們說，兩岸關系敏感時期，中國方面副校長及以上的主管無法來台灣，或是來台灣有困難等等，所以我們就停辦了。」他無奈地強調，「學術交流知識分享是好事，不是我說不辦。

中國人民大學經濟學院教授聶輝華向德國之聲指出，兩岸關系及新冠疫情都有影響到兩岸學術交流的頻率，雖然台灣的大學相對擁有獨立性，但仍可能會受到當局的一些影響。

交流少，影響大？

聶輝華表示，兩方學術交流，可以加強兩岸的互相了解，「這是減少分歧的起點，越了解就會分歧越少，很多分歧都是因為不了解而導致」。

但對於兩岸交流減少，張瑞雄仍感到憂心，他說：「兩岸學術交流中斷對兩邊的學校都是損失，交流本來可以促進兩岸互相了解，這些大學生、年輕人未來就是處理兩岸關系的人，他們沒有互相了解，兩岸關系就會比較麻煩一點。」

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不過，聶輝華認為，在學術研究方面，影響可能就沒那麼大。具體會影響的領域是兩岸合作的學術項目，像是考古、歷史文物相關，或是民族學等。另外，像是台灣有優勢的學科，如晶片，則對雙邊學術界都會有影響。

他向德國之聲說：「我們與台灣學者比較好說話，切掉這個聯系，誰來推動兩岸民間交流？」他並補充，兩岸交流靠的就是知識份子、商貿及旅游。在疫情之下，學者可以通過網絡跨界交流，在這個時候應該是要加強（交流）的。

「少了中國，面向全球？」

不過，中山大學校長鄭英耀則持截然不同的看法。他認為，兩岸交流少對台灣學界影響不大，並解釋：「兩岸知識分享是好事，但很多科學研究及年輕世代國際移動力，需要的是全球視野和全球布局」，意指減少與中國交流，放眼世界仍有許多交流機會。

他向德國之聲補充說，華人社會裡面有交流固然好，少了交流難免可惜，但影響應該不大，許多新興科技還是來自於歐美先進國家。當問及交流少會不會影響台灣學生對中國的了解，鄭英耀指出，因為文化語言相同，台灣網路百花齊放，資訊取得管道多，並不擔心。

鄭英耀強調，並不是反對交流，但當全世界都很自然地走向民主化、對人權尊重、對性別平等及永續環境發展重視，中國政府和文化卻看似離大家的期待仍有段距離，因此「這對交流上就沒有一個平等互信的基礎，當這個基礎薄弱時，大家慢慢就就（減少交流）...但不是反對交流，而是以謹慎的態度來看待兩岸學術的交流，這對中國學術界是個損失。」

他引用即將離任的德國總理梅克爾日前曾說過的一段話稱「我們跟中國合作交流難免『太天真』」，並說：從學術來講是好事，但這些年來中國崛起，他們透過許多途徑...基本上都是用學術名義行政治滲透之實。 」他並稱，歐美各國近年關閉數間孔子學院就是最好例子。

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學術與政治

鄭英耀認為，學術交流必須得謹守分際，他指出，近年仍有少數老師會到中國參加學術研討會，「基於學術自主還是尊重，但會提醒兩岸交流有規範」。

對於中國可能以學術名義行政治滲透，張瑞雄指出，大陸對台灣用意大家都很清楚，就是要「統一台灣」，但不能因為這樣就怕得要死而中斷往來。他說：「台灣自己要有自信，一方面跟大陸交流，也要避免誘惑或挖人才。若不交流沒有這樣的問題，但台灣與大陸經貿往來那麼多，若不交流，可能嗎？」

張瑞雄強調，學術交流與政治無關，重視的是「兩岸在學術上互相溝通、互相了解」。來自中國的教授聶輝華也表示贊同，指學者交流通常不會有政治目的。不過，他也向德國之聲說：「學者間的交往，是讓兩岸民間的團體更緊密的連結在一起，這是有利於兩岸統一，」並稱，「純學術交流一般來說只有好處，沒有什麼壞處」。

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