習近平召開全軍會議 再提實現「建軍百年目標」

身兼中共中央軍委主席的大陸國家主席習近平於11月22日至23日在北京召開全軍後勤工作會議。他強調，要加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系。他並提到，要為「實現建軍一百年奮鬥目標」提供有力支撐。

據新華社報導，習近平指，中共十八大以來，中共全軍後勤貫徹中共中央和中央軍委決策部署，聚焦保障打贏，積極改革創新，著力建設一切為了打仗的後勤，為全軍建設發展和有效履行使命任務作出了重要貢獻。

他強調，加快推進「十四五」規劃任務落實，加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系，加快推動現代後勤高質量發展，「為實現建軍一百年奮鬥目標提供有力支撐」。

出席會議的中共中央軍委副主席張又俠強調，圍繞支撐「實現建軍一百年奮鬥目標」，聚力創新轉型，扭住現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系建設不放鬆，加緊破解後勤保障短板弱項，奮力建設強大的現代化後勤。

香港01報導，令人關注的是，習近平曾於今年10月25日至26日召開全軍裝備工作會議。他強調，加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面。

報導指，今年為解放軍建軍94周年，習近平曾強調，實現「建軍一百年奮鬥目標」，是中共中央和中央軍委把握強國強軍時代要求作出的重大決策，是關係國家安全和發展全局的重大任務，是國防和軍隊現代化新「三步走」十分緊要的一步。

「建軍百年奮鬥目標」首次被提出是在2020年10月底發布的中共十九屆五中全會公報。公報將「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，作為中共加快國防和軍隊現代化的重要目標。