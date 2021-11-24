中俄防長視訊通話：將繼續加強戰略演習、聯合巡航

據大陸國防部網站消息，11月23日，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與俄羅斯國防部長紹伊古舉行視訊通話。

據發布，中俄兩國國防部長一致認為，在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展。

針對未來合作，發布指，今年，中俄兩軍各領域務實合作深入推進，特別是在聯合演訓領域實現新突破、取得新發展。雙方表示，中俄團結如山，友誼牢不可破，將攜手一道全面落實兩國元首重要共識，持續深化兩軍戰略協作，繼續加強在戰略演習、聯合巡航等領域合作，為捍衛中俄兩國核心利益，維護國際和地區安全穩定不斷作出新貢獻。

中共海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求，俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫、空天軍總司令蘇羅維金參加通話，重點就今年中俄海上、空中聯合巡航進行總結。