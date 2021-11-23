香港前學生動源召集人鍾翰林 被判入獄3年7個月
香港前學生動源召集人鍾翰林月初在法庭承認一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪，23日被香港法院判囚3年7個月。法官表示，判刑要作出懲罰及要有阻嚇作用。
據港媒香港電台報導，鍾翰林的分裂國家罪被判監40個月，洗黑錢罪被判監18個月，法官考慮到整體量刑原則，大部分刑期同期執行，合共判監43個月。
法官陳廣池表示，鍾翰林沒有實際計畫分裂國家，但他的目的卻明顯不過，分裂國家的罪行不一定要實際使用武力，而鍾漢林在涉案3個半月內犯這項罪行，若非被捕，他大有可能繼續犯罪，判刑要作出懲罰及要有阻嚇作用。
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