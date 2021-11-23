快訊

周杰倫好心疼！昆凌驚傳在家中撞到頭送醫 急砍明天活動

蘇貞昌：強化超商軟硬體自我防衛能量 縮短報案時間差

香港前學生動源召集人鍾翰林 被判入獄3年7個月

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前學生動源召集人鍾翰林。圖／新浪網
前學生動源召集人鍾翰林。圖／新浪網

香港前學生動源召集人鍾翰林月初在法庭承認一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪，23日被香港法院判囚3年7個月。法官表示，判刑要作出懲罰及要有阻嚇作用。

據港媒香港電台報導，鍾翰林的分裂國家罪被判監40個月，洗黑錢罪被判監18個月，法官考慮到整體量刑原則，大部分刑期同期執行，合共判監43個月。

法官陳廣池表示，鍾翰林沒有實際計畫分裂國家，但他的目的卻明顯不過，分裂國家的罪行不一定要實際使用武力，而鍾漢林在涉案3個半月內犯這項罪行，若非被捕，他大有可能繼續犯罪，判刑要作出懲罰及要有阻嚇作用。

學生動源為香港青年學生組織，主張「香港獨立」，2020年在港版國安法實施前夕，鍾翰林宣布解散學生動源。

香港 港版國安法 青年

延伸閱讀

孫中山玄姪孫參選香港立法會 「傳承家風」推國教、旅業

香港青少年12•2可打科興疫苗 全面復課在望

港立法會議員田北辰：內地妥協 允香港免追蹤碼

香港立法會選舉設口岸投票站 供在陸港人投票

相關新聞

美飛彈驅逐艦通過台海 陸外交部警告「停止玩火」

路透社報導，美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）23日通過台灣海峽。大陸外交部發言人趙立堅23...

香港前學生動源召集人鍾翰林 被判入獄3年7個月

香港前學生動源召集人鍾翰林月初在法庭承認一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪，23日被香港法院判囚3年7個月。法官表示，判刑要作...

前港獨組織召集人鍾翰林 被判入獄3年7個月

香港前「學生動源」召集人鍾翰林月初在法庭承認一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪，今天被法院判囚3年7個月

中美迎來「乒乓外交2.0」？ 趙立堅：值得高興

國際乒聯23日宣布，中美兩國乒乓球運動員將聯合組隊參加休士頓世乒賽，引發時隔50年後，中美「乒乓外交2.0」有望的討論。...

乒乓外交50年看歷史／球員上錯車 中美關係「破冰」

1971年3月28日，第31屆世乒賽在日本名古屋正式開幕。因為一次「意外」，打破了中美關係「堅冰」。 澎湃新聞報導，4月3日，在中國代表

美艦今通過台灣海峽 解放軍：全程抵近跟監警戒

針對美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）今天通過台灣海峽，中共東部戰區新聞發言人施毅表示，解放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。