中美迎來「乒乓外交2.0」？ 趙立堅：值得高興

國際乒聯23日宣布，中美兩國乒乓球運動員將聯合組隊參加休士頓世乒賽，引發時隔50年後，中美「乒乓外交2.0」有望的討論。大陸外交部發言人趙立堅回應稱，「是一件值得高興的事」，但他話鋒一轉表示，「乒乓外交2.0」對美方一些人是很好的提醒，就是不能任由冷戰思維主導今天的中美關係。

趙立堅首先表示，中美再續「乒乓外交」佳話，對中美兩國乒乓球運動愛好者，體育界乃至支持中美友好的兩國人民來說，都是一件值得高興的事。

他接著說，中美兩國運動員在名古屋世乒賽期間的友好交往轟動了世界，感動了兩國人民，成功促使兩國關係逐步打破堅冰，迎來春暖花開，強調「中美兩國人民之間的友好感情是任何政治障礙都阻擋不了的」。

「過去50年，國際關係中的一個重要事件就是中美關係恢復和發展，這造福了兩國和世界人民。」他說，這段歷史最重要的啟示，就是只要堅持相互尊重，平等相待，不同歷史背景和社會制度的國家，完全可實現和平共處，合作共贏。

他還說，「乒乓外交2.0」的說法，這對美方一些人是一個很好的提醒，那就是不能任由冷戰思維主導今天的中美關係，不能再搞意識形態劃線，集團對抗那一套。他稱，一個健康穩定的中美關係需要順應兩國人民願望，符合時代潮流的外交思維2.0，美方應把不打冷戰的表態落到實處。