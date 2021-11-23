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美飛彈驅逐艦通過台海 陸外交部警告「停止玩火」
路透社報導，美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）23日通過台灣海峽。大陸外交部發言人趙立堅23日回應警告美國，稱「美方應立即糾正錯誤，停止尋釁滋事、越線玩火，多為地區和平與穩定發揮建設性作用。」
趙立堅說，美國軍艦近來多次打著「航行自由」的幌子，在台灣海峽炫耀實力，滋事挑釁。
他表示，這不是對什麼「自由開放的承諾」，而是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞，國際社會看得清清楚楚。趙立堅強調，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。
據美國海軍聲明，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。
國防部中午也證實，一艘美國軍艦今天由南向北航經台灣海峽，美艦在台灣海峽北向航行期間，國軍全程掌握台灣週邊海、空域相關動態，狀況均正常。
中共解放軍東部戰區發言人施毅下午表示，「中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程抵近跟監警戒。」他還說，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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