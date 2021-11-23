美艦今通過台灣海峽 解放軍：全程抵近跟監警戒

針對美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）今天通過台灣海峽，中共東部戰區新聞發言人施毅表示，解放軍東部戰區組織海空兵力全程抵近跟監警戒。

據環球網報導，施毅稱，11月23日，美國米利厄斯號導彈驅逐艦過航台灣海峽，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程抵近跟監警戒。美方此舉製造安全風險，破壞地區穩定。

他並稱，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

根據路透稍早報導，米利厄斯號（USS Milius）今通過台灣海峽，依據國際法在台灣海峽例行過境，展現美國對自由開放印太地區的承諾。美國海軍聲明還說，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

報導說，美軍表示這是例行活動一環，但此舉經常激怒中方，北京當局認為華府試圖煽動區域緊張局勢。