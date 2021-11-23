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回應遠東遭罰 國台辦：不允許「吃飯砸鍋」

德國之聲 / 德國之聲

中國國台辦周一 (11月22日)強調，「絕不允許支持『台獨』、破壞兩岸關系的人在大陸賺錢」。

發言人朱鳳蓮被問到，中國在上海和江蘇等地查處台灣遠東集團不法一事，與「懲戒『台獨』頑固分子及其關聯企業和金主」兩件事有無關聯？

她先指出，該集團「在上海、江蘇、江西、湖北、四川等地的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，有關部門依據國家法律法規對其采取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。查處違法違規問題仍在繼續。」

接著她話鋒一轉表示，「『台獨』頑固分子謀『獨』言行惡劣，嚴重破壞兩岸關系，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。對他們及其關聯企業和金主必須依法懲戒。｣

她一方面提到「歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展」，另一方面警告中國「絕不允許支持『台獨』、破壞兩岸關系的人在大陸賺錢，干『吃飯砸鍋』的事。

遠東新世紀在22日下午發表聲明說：「本公司於大陸經營化纖紡織事業多年均依各項規定營運。今年第二季接受執法部門業務及職能檢查，發現在環保、消防安全、設備及稅務工商等領域，發現若干不完全符合規定之情形，要求限期改善。相關罰款金額合計人民幣3,650萬元。」

遠東集團政治捐獻遭鎖定？

根據台灣《信傳媒》，遠東集團是2020年總統立委大選中有申報政治獻金6800萬元，為全台最高。《財訊》報導，遠東集團100萬元的有關捐款高達38筆，30名候選人接受董事長徐旭東捐款，其中11人是國民黨，「捐綠大於藍」。

報道提到，2016年總統和立委選舉中，遠東、裕隆、台泥、潤泰、仰德等集團捐款大多「捐藍大於綠」，而根據《天下雜志》統計，台灣50大集團中，30個集團曾投入立委政治獻金，金額最多的就是徐旭東領軍的遠東集團。

(綜合報道)

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