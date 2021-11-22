學者：中共對台「和統」朝「以武逼統」方向轉變

美中持續博弈，中共發表第三份歷史決議後，台海情勢依然緊張，政大東亞所所長王信賢22日提醒，大陸方面積極探討軍事手段在「和統」中的作用，亦即北平模式等「以武逼統」模式，台灣須審慎關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳也說，中共對台思維正朝以軍事實力作為基礎，想盡辦法迫使你（台灣）走向統一談判的方向發展。

遠景基金會22日舉辦「中國發展問題與台海安全前景」研討會，就「中國究竟是自信或是不安的行為者？」主題討論，亞太和平研究基金會執行長董立文首先點出，中國大陸崛起有其脆弱性，包括貧富、城鄉、東西差距，以及看病難、上學難與住房難等，認為大陸是一個不安的行為者，才會用戰狼外交恐嚇國際、對內吹噓實力並封殺不同意見。

就大陸對台政策，王信賢提到政策界近年熱議的「灰色地帶」，即陸方透過軍事與非軍事手段，如共機頻繁侵擾我西南空域、針對性演練，和心理戰與假訊息等，目的在於製造台灣內部對立、削弱抗敵意志、奪取輿論主導權。

基於上述情況，王信賢說，綜合中共總書記習近平近年對台談話，如習五點、兩制台灣方案，和中共黨慶、紀念辛亥革命講話的涉台方針，與六中全會公告，陸方對台「和統」還是優先，但亦積極探討軍事手段在和統中的作用，即「北平模式」或「長沙模式」等以武逼統的模式。

王信賢並指，加上近期國台辦副主任劉軍川提到「台灣財政收入盡可用於改善民生」，以及「台獨頑固份子清單」的提出，是否代表中共實踐統一進程在路上了，不可等閒視之。

張五岳也提到，北京對台有三手思維，一是「一中反獨」，主要透過軍事、外交等硬手段落實；二是「一中促融」，用自身經濟社會發展優勢來落實；第三是「一中促統」，即在一中原則下促談促統，逼迫台灣走向統一。

張五岳說，以兩岸關係現狀來看，台灣自主走向和平統一機率趨近於零，但大陸也知道貿然武統成本代價不小，因此中共現階段應主要執行一種路線，就是以軍力、外交實力作為後盾基礎，想盡辦法迫使台灣走向統一。

面對中共對台「和戰兩手」以及灰色地帶新戰略，張五岳建議，台灣在兩岸政策上需有區隔對待，也許政治上有歧見，但人民卻不應該有仇恨對立。