重演乒乓外交？ 中美選手將組隊出戰桌球錦標賽

據大陸央視報導，當地時間21日晚，國際乒聯宣布，中美選手將組隊出戰於美國休士頓舉行的世界桌球錦標賽。在美中關係低迷之際，這項消息令外界聯想到數十年前中美透過「乒乓外交」緩解關係的做法。

據報導，兩對中國大陸和美國桌球選手將合組混雙搭擋出戰。其中，中方的林高遠將搭檔美國選手張安，美國選手卡納克（Kanak Jha）將搭檔中方的王曼昱。

1971年4月，中方邀請於日本名古屋參加世界錦標賽的美國桌球隊訪問北京，終結兩國20多年的人員交往隔絕局面，事件被稱為「乒乓外交」。之後，時任白宮國家安全顧問的季辛吉在當年7月秘密訪中。隔年2月，尼克森訪中，中美關係解凍，關係走向正常化。

今年4月，曾負責協調對美事務的大陸國家副主席王岐山在紀念「乒乓外交」50周年活動上指，這項互動是「以小球推動大球」，又呼籲兩國聚焦合作，管控分歧。