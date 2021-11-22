共軍東部戰區更換戰機 最新改進型殲10C接替殲7

大陸央視21日報導，解放軍東部戰區空軍再添新裝備，粵東某軍用機場日前9架殲7戰機飛赴某航空兵學院退出戰鬥序列，接替它們的將是殲10戰機的最新改進型殲10C。

共軍東部戰區空軍某旅參謀長王紅波表示，改裝殲10C戰機近半年，思維理念轉變挑戰性最大，現在眼界都在外部，用更多的精力發現「敵機」去格鬥。

報導指，解放軍主力戰機殲16已裝備多支部隊，作為第一批換裝殲16戰機的部隊，東部戰區空軍某旅推出人才培養5年計畫，優先對年輕飛行員進行長機教官培養，優先派出參加各類演習演練，增強任務歷練。

據報導，年輕飛行員黃文韜印象最深的是激烈緊張的機群空戰訓練，實戰化的節奏，超負荷的資訊，需要時刻保持全身心投入，「現在的空戰訓練沒有固定套路，在空中的每一次交會，反應動作可能只有1秒，如果有一個動作不對，可能就會處於劣勢」。

一批90後的飛行員成立課題攻關小組，由年輕飛行員擔任組長，負責對實彈打靶及飛行訓練中的重難點進行攻關。