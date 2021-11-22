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中立關係降至代辦級 吳釗燮：北京不該如此霸道蠻橫

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

中國大陸因不滿立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，決定將中立兩國外交關係降為「代辦級」；我外交部吳釗燮今指出，中國不該如此霸道蠻橫。

吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會報告111年度施政計畫及預算編列情形，會前簡短受訪表示，駐立陶宛台灣代表處上周已正式掛牌運作，希望能夠透過此代表處強化台灣與立陶宛之間的經貿、文化等各層面關係。

吳釗燮說，大家都看到立陶宛對抗威權擴張的過程，立陶宛的道德勇氣令人感佩，而有關中國將兩國外交關係降級一事，「中國的作法是不應該的，不應該如此霸道蠻橫」。

外交部昨發布聲明指出，中國政府對立國採取外交關係降級措施，只凸顯諾大強國既蠻橫又器小。

此外，根據外交部施政計畫報告，加速完成「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會工作是我國目前對外經貿戰略重要目標。

報告指出，外交部111年度施政重點包括鞏固邦交、深化與理念相近及友好國家的關係、全力爭取加入區域經濟整合機制及強化區域合作等七大項。

外交部表示，將全力鞏固現有邦交關係，視疫情趨緩後，持續推動高層互訪交流，擴大雙邊合作計畫，也會和民主夥伴共同協助友邦，「但絕對不會和中國進行無謂的金錢外交競逐」。 另積極協助友邦災後重建及共同抗疫，針對友邦個別防疫需求，持續援贈防疫物資。

外交部並稱，當前國際政經局勢變化劇烈，台灣面對的外部情勢更加嚴峻，尤其中國大陸持續打壓，區域安全遭受挑戰與威脅，外交部會持續積極推進「踏實外交」，積極鞏固與邦交國家關係，爭取更多國際參與。

外交部指出，將善用國際友我氛圍及力量，持續強化與美、日、歐、加、澳、紐等理念相近國家的夥伴關係；此外，台灣堅守「維持台海和平安全穩定現狀」的國際共識，並捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序。

外交部 立陶宛 吳釗燮

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