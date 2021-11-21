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北京怒降與立陶宛外交關係 陸委會：中共蠻橫不堪

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。（陸委會提供）
陸委會發言人邱垂正。（陸委會提供）

由於台灣與立陶宛相互成立代表處，大陸外交部21日上午宣布，將與立陶宛外交關係降為「代辦級」。對此，陸委會回應稱，台灣與立陶宛發展雙邊友好合作關係，這是國際社會成員交往的基本權利，並非中方所稱的內政事務，其無權置喙。

陸委會還批評，中共當局採取政軍與經濟制裁手段，干預介入其他國家的主權行為、在國際散布其錯誤「一中原則」的不實論述，更不斷阻撓打壓台灣與其他國家正常互動。「我們認為，此種破壞國際關係原則與損害台灣人民國際生存空間的行徑蠻橫不堪。 」

陸委會強調，駐立陶宛台灣代表處正式成立、意義重大，彰顯台立共享核心價值及人民深厚的友誼，這是主權國家應有作為和台灣人民的共同期待，國際社會均支持肯定。

對於兩岸關係，陸委會重申，蔡總統提出的「四個堅持」是我們（台灣）的共識與底線，民主國家絕不接受北京當局恫嚇施壓。正告對岸尊重國際規則秩序與台海現實，停止謬論與反制挑釁，務實理性處理其對外及兩岸關係。

大陸外交部公告指出，立陶宛此舉公然在國際上製造「一中一台」，「背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。」有鑑於此，大陸外交部表示，決定將中立外交關係降為「代辦級」。

所謂降為「代辦級」，於國際上發生在一些國家外交關係惡化，但未達斷交的程度時，會以召回大使、以僅派代辦的方式表示抗議。

回顧1980年代，台灣執行「劍龍專案」，海軍計畫向荷蘭購買六艘劍龍級潛艇時，中共當局就曾進行外交干涉，以致只完成海龍號、海虎號兩艘，後續四艘未能成交，中共並在1981年5月把大陸與荷蘭的外交關係降為代辦級，直到1984年2月1日起才恢復為大使級。

大陸外交部發言人趙立堅20日曾表示，陸方將採取何種必要措施，「可以拭目以待」。（路透）
大陸外交部發言人趙立堅20日曾表示，陸方將採取何種必要措施，「可以拭目以待」。（路透）
駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌成立，首任代表黃鈞耀及同仁於館牌前合照。（取自外交部網站）
駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌成立，首任代表黃鈞耀及同仁於館牌前合照。（取自外交部網站）

立陶宛 陸委會 外交部

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