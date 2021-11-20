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美考慮外交抵制北京冬奧 環時：他們來了也只會添亂

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
北京冬奧倒數76天，圖為日前在北京五棵松中心舉行的冰球測試賽。（新華社）
北京冬奧倒數76天，圖為日前在北京五棵松中心舉行的冰球測試賽。（新華社）

美國總統拜登考慮對北京冬奧會「外交抵制」（不派美國官員參加）。大陸鷹媒環球時報社評稱，這些官員即使來了也只會添亂，沒有他們的奧運會將更純正，中國的「面子」用不著他們來撐。

目前包括美國、英國都已明確表態將考慮外交抵制北京冬奧，日本則稱將從自身立場來考慮。今年四月，時任日本外相的茂木敏充與大陸外長王毅通電話時，茂木敏充當時表示，願與中方就互相支持辦好東京奧運會和北京冬奧會保持溝通。

針對美方可能的外交抵制，大陸外交部發言人趙立堅19日表示，將體育運動政治化有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益。

環時則在20日發表社評稱，華盛頓把他們的領導人或高官出席冬奧會看成給北京「面子」，是可以交換美國利益的籌碼，這太市儈了，是對奧林匹克精神的羞辱。奧運會不該歡迎這樣的官員，因為他們出現時心術不正，即使來了也只會添亂，沒有他們的奧運會將更純正。讓他們把籌碼留著自己消費吧，中國作為冬奧會主辦方沒工夫陪他們玩。

社評稱，美國與中國關係不好，全天下都知道，他們對北京冬奧會的態度如何，影響不了中美戰略關係的格局，只能測試出他們有多少理性。

社評稱，美國參議員科頓18日要求美國全面抵制冬奧會：不派運動員參加，贊助商也都退出。美國一些政客極度自負，認為他們就是國際社會，他們的贊成或反對甚至能夠決定一場奧運會的榮辱。中國這次辦冬奧會一定要辦出正氣來，告訴那些懷有敵意的美國政客，他們根本就是這場冬奧會上不受歡迎的人。

很巧的是，科頓本來就在中國的制裁名單上，他這輩子都不會被允許跨進中國一步。

社評稱，北京是在當前疫情之下全世界最安全的首都，各國運動員們在此受到病毒攻擊的風險最小。中國可不缺幾名美國及其個別盟友領導人或高官的出現，中國的「面子」用不著他們來撐。讓運動員們安全從事比賽，不讓這場冬奧會成為疫情的擴散源，運動員們都平平安安來，平平安安走，這才是中國的「面子」。

美國 北京冬奧

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