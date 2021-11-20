越抹越黑？「彭帥近照」難平眾怒 北京冬奧恐受影響

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進周六（11月20日）在推特上轉發中國網球運動員彭帥的近照稱，通過自己的消息來源確認，這些照片的確是彭帥目前的狀態，並稱彭帥很快將公開露面。

胡錫進還指出，過去幾天，彭帥自由地待在家中，不想被打擾。胡錫進轉發的推文來自同為官媒的中國環球電視網（CGTN）記者沈詩偉。沈詩偉寫道：「彭帥的朋友圈剛剛發了三張近照，並祝大家『周末愉快』。她的朋友分享了這三張照片以及彭帥的朋友圈截圖。」

現年35歲的彭帥11月2日在微博上發布長文，對中國國務院前副總理張高麗做出性侵指控後，其社交媒體遭全面封鎖，而人也不知去向，引發廣泛關注。

越抹越黑？

目前外界尚無法證實所謂「彭帥近照」的真實性。而從這些照片下的評論不難看出，不少網友對此深表懷疑，稱這種「拙劣」的做法是典型的「欲蓋彌彰」、「越抹越黑」。也有人反問：「誰會相信一個官媒轉發另一個官媒的消息？」 此外，呼籲胡錫進在「內網」（推特在中國是被封鎖的）上轉發這些照片的評論也為數不少。

還有用戶放大了照片中彭帥身後和維尼熊的合影，並嘲諷道：「誰在幕後操控一目了然。」中國領導人習近平一度被網友指酷似迪士尼卡通人物小熊維尼，維尼熊由此成為中國的網路敏感詞。另外，彭帥這張一手拿功夫熊貓，背後是維尼熊照片的安排也被部分網友解讀為：這傳遞了她眼前是「國寶」（諧音中國國保人員），背後是「維尼熊」的處境。

白宮和聯合國呼籲拿出證據

發布彭帥的「近照」是中國官媒本周第二次試圖表明彭帥「一切安好」的努力。本周四，CGTN發布了一封據稱是來自彭帥的電郵。郵件中，她聲稱一切都好，並指出，自己之前在微博貼文中對張高麗做出的性侵指控不是真的。

然而，這封電郵也同樣受到外界的質疑。聯合國和美國政府先後呼籲中方提供彭帥安好的證據。聯合國人權高級專員辦事處發言人特羅塞爾（Liz Throssell）周五在日內瓦表示，重要的是，要有關於彭帥的下落和福祉的證據，「我們敦促中方對她的性侵犯指控進行完全透明的調查」。

同一天，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在例行記者會上表示，美國方面對有關彭帥的報導深表關切，「我們與其他方面一起，呼籲中國當局提供獨立的、可核實的證據，證明她的下落和她的安全。」

WTA態度堅決

「彭帥電郵」的收件人、持續為彭帥發聲的國際女子網球協會（WTA）主席西蒙 (Steve Simon)周四當天回應：「中國官媒發布的關於彭帥的聲明，只讓我對她的安全和下落感到擔憂。」

西蒙周五又發出警告，如果北京對彭帥消失事件不做出澄清，國際女子網球協會將取消在中國的所有賽事。「我們完全準備好終止我們的活動，並承擔一切因此帶來的後果」，他在接受CNN採訪時說，彭帥的指控「比商業利益更重要」，「女性必須得到尊重，不能被噤聲。」據估計，如果真的撤出中國，WTA可能將會損失數億美元。

針對西蒙的警告，胡錫進也發表英文推文回應：「也許你這樣做是出於好意。但你應當懂得中國，包括懂得你所不喜歡的體制是如何促進了14億中國人民的實際權利的。當你表達對中國的任何關切時，不要使用脅迫式的語氣。」

抵制北京冬奧呼聲漸長

不僅中國面臨越來越多的國際壓力，至今不願直接表態的國際奧委會（IOC）也受到質疑。彭帥曾經參加過三次奧運賽事。

據路透社周六報導，國際奧林匹克委員會資深委員龐德（Dick Pound）透露，彭帥的安危和下落引發全球公憤，這種情況可能會迫使國際奧會就中國的人權紀錄跟北京對質。儘管這波怒氣不太可能阻止北京明年2月舉辦冬奧會，但龐德並未完全排除這種可能性。

這名國際奧會委員年資最長的委員告訴路透社：「如果不盡快以明智方式解決，可能就會一發不可收拾。」他補充道，這可能迫使國際奧會採取更強硬的立場。

傾向沉默的國際奧委會周五透過一份聲明解釋：「經驗表明，安靜的外交為此類問題找到解決方案提供了最好的機會。這也是國際奧委會在現階段不會進一步置評的原因。」

在彭帥事件發生之前，已有不少人權組織以及西方政界人物呼籲，至少在政治層面上抵制北京2022年冬奧會，以抗議中國的惡劣人權狀況。繼美國本周證實正在考慮外交抵制北京冬奧會後，又有報道指出，英國也正考慮採取外交抵制措施。

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