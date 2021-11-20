陸再派人競爭國際刑警組織職位 孟宏偉妻擔心也被「失蹤」

國際刑警組織前主席孟宏偉的妻子說，她擔心中國新推薦的執委候選人可能面臨和她丈夫同樣的命運。

中國本周確認推薦候選人選競選國際刑警組織13名執委之一，但沒有透露候選人身份。

中國律師和人權活動家擔心中國政府想利用國際刑警組織的影響力來追捕流亡異議人士。他們了解到候選人是中國資深警官胡彬郴。

孩子們的「胡叔叔」

正在中國服刑的國際刑警組織前主席孟宏偉的妻子Grace Meng（自取別名：高歌）在接受美聯社的獨家採訪時說，她和丈夫與胡彬郴是彼此熟悉的朋友。胡彬郴是中國公安部國際合作局副局長、一級督察。這是幫助中共維持權力、打擊異己的強力機構。

Grace Meng說，胡彬郴和她丈夫曾是多年同事，兩家過從甚密，孟家的雙胞胎兒子都稱胡為「叔叔」。

「胡彬郴先生是我非常熟悉的一個人，因為他曾經是孟先生的屬下，大概跟孟先生一起工作了將近20年。」她說，「我認識胡先生也大概有10年了。」採訪是本周在國際刑警組織總部所在地法國裡昂進行的。自從丈夫失蹤後，她一直留在那裡，獲得了政治庇護，和孩子一起在法國警方的保護之下生活。

她說，胡彬郴如果到國際刑警組織任職，可能前途未卜。她說，在人性和黨性之間，胡彬郴很難兩全。

「現在，中國正在肅清孟宏偉先生的『流毒』，（實際上是）進行政治清洗。」她說，「那麼如果胡彬郴先生同情我們或者幫助我們，或者向我們表達善意，那麼就意味著他會違反黨的紀律。如果要遵守黨的紀律的話，那他就違背了人性基本的善良。所以這是一個問題。」

「有一天，胡彬郴先生會不會也像孟先生這樣被消失呢？」她問。

趙立堅：國際刑警組織不應受到政治因素干擾

國際刑警組織執行委員會及其新主席將於下周在土耳其伊斯坦布爾舉行的大會上選出。該管理機構負責監督國際刑警組織秘書處的日常管理工作，並為這個全球刑警組織制定政策和方向。國際刑警組織致力於解決共同的執法問題，並通過發布國際通緝令幫助各國抓捕犯罪嫌疑人。

中國外交部發言人趙立堅說，中國「推薦合適人選競選國際刑警組織執委，是作為該組織成員國之一，積極支持該組織打擊恐怖主義、打擊跨國犯罪」。他表示，「國際刑警組織是打擊跨國犯罪的專業組織，不應受到政治等因素的干擾。」

孟宏偉在2016年11月當選為國際刑警組織主席，但在本應是4年的任期內，干了不到兩年就在北京「失蹤」了。他的位置很快被當時的副主席、韓國人金鐘陽（Kim Jong Yang）接替。目前，金鐘陽的任期即將結束。

2019年，中國宣布開除孟宏偉黨籍。2020年1月，他被以受賄200多萬美元的罪名判刑13年零6個月。

法院說孟宏偉認罪並表示追悔。他的妻子長期以來一直堅持認為，這些指控是莫須有的，她的丈夫被清洗是因為他一直在利用他的重要職位來推動變革。

國際刑警組織回覆「高歌」

在本周的這次美聯社採訪中，Grace Meng表示仍然對國際刑警組織對此事的處理感到「非常憤怒」。她尤其不滿意的是，在孟宏偉因不明原因失蹤的情況，國際刑警組織迅速接受了他的「辭呈」並立即生效。

接受採訪之後，她致信國際刑警組織，要求詳細說明採取了哪些措施，以確保她的丈夫還活著並與他取得聯繫，以及確認他是否在自由狀態下地提交了辭呈並獲得了律師的幫助。

她在信中問道：「作為最強大的國際組織之一，主席在任期內失蹤，國際刑警組織怎麼毫無反應呢？」

在給美聯社的一份聲明中，國際刑警組織發言人說，「在孟宏偉失蹤之後，中國已經撤銷他在該組織的代表資格，這就意味著他 『不能再擔任主席職位』」。聲明說，對他的腐敗指控與國際刑警組織或相關角色無關。

聲明說：「雖然從人道立場看，孟女士的遭遇是不幸的。但是，孟女士對國際刑警的指控是錯誤的。」

（美聯社）

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】