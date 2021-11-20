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中國新增3例本土確診 連續4天降至個位數

中央社 / 台北20日電

中國大陸這一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診已連續4天降至個位數，官方今天通報，19日新增3例本土病例，都在東北地區。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，19日凌晨0時至午夜12時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例23例，其中本土有3例，分別在遼寧（2例，均在大連市）和吉林（1例，在吉林市）；另有境外移入病例20例。

截至19日午夜12時，中國大陸現有確診病例1158例，累計治癒出院9萬2656例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬8450例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者130萬1242人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬6664人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2396例，其中213人病亡；澳門特區累計確診77例，已全部治癒出院。

香港 新疆

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