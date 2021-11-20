習近平人馬王小洪任公安部黨委書記 料將接公安部長

中共中央政法委機關報《法治日報》網站《法治網》報導，大陸公安部19日召開領導幹部會議，中共中央組織部在會中宣布中共中央決定：趙克志不再兼任公安部黨委書記職務，由王小洪任公安部黨委書記。

外界預期，王小洪在升任公安部黨委書記後，下一步可望出任公安部部長，並於2023年任國務委員。

在這輪人事調整前，趙克志為中共十九屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，公安部部長、黨委書記，中央政法委員會副書記，總警監。

趙克志現年68歲，國務委員屬副國級，明年中共二十大時，趙克志年紀就已接近大陸副國級幹部一般的退休年齡70周歲。

王小洪現年64歲，福建福州人，為中共十九屆中央委員，公安部分管日常工作的副部長（正部長級）、督察長，公安部特勤局黨委書記、局長，副總警監警銜。

王小洪早年長期在福建公安系統任職。1999年至2002年，習近平擔任福建省代省長、福建省省長期間，王小洪先後任福州市公安局長、福建省公安廳副廳長，王小洪因此也被視為是習近平的人馬。

中共十八大後，王小洪由廈門公安局長被提拔為河南省副省長、公安廳長，2015年3月被調往北京出任北京市副市長、市公安局長。2016年，王小洪出任公安部副部長，並繼續擔任北京市副市長至2018年1月。