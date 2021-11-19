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拜登考慮外交抵制北京冬奧 北京：勿政治化
拜習視訊峰會結束後，美國總統拜登表示，他正在「考慮」美國對明年2月登場的北京冬季奧運採取外交抵制，以抗議北京當局侵害人權行徑。對此，大陸外交部發言人趙立堅19日表示，將體育運動政治化有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益。
趙立堅在19日例行記者會上說，新疆事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力以任何名義、任何方式干涉。美方抹黑新疆存在種族滅絕、強迫勞動，「對中國人民來說，這簡直就是笑話」。美方還就其他人權問題對中國進行指責，更是不符合事實，完全站不住腳。
趙立堅重申，北京2022年冬奧會和冬殘奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是真正的主角。將體育運動政治化有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益。
他強調，中方堅信，在奧林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，共同推動國際體育事業的健康發展。
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