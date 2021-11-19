駐立陶宛台灣代表處成立 趙立堅：反制措施可拭目以待

駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌成立，大陸外交部發言人趙立堅今表示，陸方將採取何種必要措施，「可以拭目以待」。立方咎由自取，必將自食其果。

據陸媒央視新聞報導，趙立堅今日在大陸外交部例行記者會上作上述表態。他說，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准臺灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」。

他稱，此舉在世界上製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，「性質極為惡劣」。中國政府表示強烈抗議和堅決反對，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。由此產生的一切後果由立方負責。

趙立堅也說，「世界上只有一個中國，臺灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。要求立方立即糾正錯誤決定，同時也正告台灣當局，妄圖挾洋謀「獨」是打錯了算盤，「註定逃脫不了失敗的下場」。