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響應習近平「廁所革命」號召 上海2021年公廁選美揭曉
中共中央總書記習近平上台後推動的諸多改革中，「廁所革命」也是其中一項重點。為此，過去幾年，大陸各地紛紛加強公共廁所改造，上海更舉辦「最美廁所」推選活動，並於18日公布今年度獲選的上海20座「最美廁所」和5座「特色廁所」。
習近平對於廁所衛生的關注由來已久。根據《習近平的七年知青歲月》一書記載，1973年，習近平在陝西延安趙家河村生產隊主持工作時，就推動了當地的「廁所革命」。
早年陜北農村生活艱苦，廁所也只能因陋就簡。當時習近平居住的窯洞外不遠處，有座簡陋的公用廁所。就一個坑，四周以木頭、稭稈、土坯簡單搭起來，上面蓋個草棚子。
書中記載：「男人站在裡面方便，有時外面路過的婦女都能看見。」
於是習近平動手把舊的廁所拆掉，重新用磚和石頭砌。擴大了面積，又加高了圍墻，一間男廁，一間女廁，提高了如廁的隱秘性。中國青年網早前曾報導，在習近平帶動下，當地村民們紛紛跟進改造自家的廁所。
習近平上任後，也曾多次強調「廁所革命」的重要性。據新華社報導，今年7月23日，大陸「全國農村廁所革命現場會」在湖南衡陽召開。國務院副總理胡春華在會中強調，要認真學習貫徹習近平重要指示精神，把農村「廁所革命」作為鄉村振興的重要工作切實抓好。
除了農村，大陸各地過去幾年也積極推動公共廁所改造。據上海市政府官方微信公眾號《上海發布》的消息，由上海市綠化和市容管理局、上海市文化和旅遊局、上海市精神文明建設委員會辦公室主辦的「2021年尋找上海『最美廁所』推選活動」18日落幕，並揭曉上海20座「最美廁所」、5座「特色廁所」名單。
除公布「廁所選美」名單，《上海發布》還一一介紹每間廁所入選的理由與特色。
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