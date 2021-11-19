首屆中國網路文明大會 習近平：要淨化網路空間
首屆中國網路文明大會19日上午在北京召開。中共總書記習近平表示，各級黨委和政府要擔當責任，網絡平台、社會組織、廣大網民等要發揮積極作用，共同推進文明辦網、文明用網、文明上網，以時代新風塑造和凈化網絡空間，共建網上美好精神家園。
據新華社報導，習近平發的賀信指出，近年來大陸積極推進互聯網內容建設，弘揚新風正氣，深化網絡生態治理，網絡文明建設取得明顯成效。要堅持發展和治理相統一、網上和網下相融合，廣泛匯聚向上向善力量。
中共中宣部部長黃坤明則說，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在網上大力培育和踐行社會主義核心價值觀，營造更加清朗的網絡空間，更好涵育廣大網民特別是青少年愛國情懷、道德情操和網絡素養，在新時代新征程上凝聚強大精神力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言