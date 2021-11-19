首屆中國網路文明大會 習近平：要淨化網路空間

首屆中國網路文明大會19日上午在北京召開。中共總書記習近平表示，各級黨委和政府要擔當責任，網絡平台、社會組織、廣大網民等要發揮積極作用，共同推進文明辦網、文明用網、文明上網，以時代新風塑造和凈化網絡空間，共建網上美好精神家園。

據新華社報導，習近平發的賀信指出，近年來大陸積極推進互聯網內容建設，弘揚新風正氣，深化網絡生態治理，網絡文明建設取得明顯成效。要堅持發展和治理相統一、網上和網下相融合，廣泛匯聚向上向善力量。

中共中宣部部長黃坤明則說，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在網上大力培育和踐行社會主義核心價值觀，營造更加清朗的網絡空間，更好涵育廣大網民特別是青少年愛國情懷、道德情操和網絡素養，在新時代新征程上凝聚強大精神力量。