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陸學者：拜習峰會 習近平給台獨、美國「亮黃牌」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
廈門大學台灣研究院院長李鵬。（取自大陸中央人民廣播電台微信公眾號《看台海》）
廈門大學台灣研究院院長李鵬。（取自大陸中央人民廣播電台微信公眾號《看台海》）

針對大陸國家主席習近平在16日拜習會上關於台灣問題的談話，廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，習近平當面對美國總統拜登講出「紅線」和「斷然措施」，是「打開天窗說亮話」，對台獨分裂勢力和企圖干涉台灣問題的外部勢力「亮黃牌」。

習近平在拜習峰會表示，「中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望，我們有耐心，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

據中評社報導，李鵬指出，習近平的講話一針見血地點出當前台海局勢緊張的根源在哪裡，就是民進黨當局企圖「倚美謀獨」；美國的一些人也企圖利用台灣問題「以台制華」，與台灣當局一唱一和，加緊在各個領域的勾連。

李鵬說，如果美方能夠意識到中方警告的嚴肅性，停止向台灣當局發出錯誤信號，對台灣當局的謀獨挑釁予以約束，將有助當前緊張的台海局勢降溫。但若美方與台灣依然執迷不悟，對習近平的當面警告置若罔聞，將會引發台海地區災難性的後果。

李鵬並指，美國將其國內法「台灣關係」和「六項保證」塞入其一個中國政策，是在破壞中美關係的政治基礎，「是在歪曲台灣問題的現狀」，中國政府是絕不能接受的，此舉為台海地區的和平穩定埋下了嚴重隱患。

他強調，和平統一並不意味著大陸沒有底線和放棄原則，若台灣台獨分裂勢力錯估形勢，抱有僥幸心理，進行突破紅線的台獨挑釁，是逼迫大陸依據「反分裂國家法」和其他相關法律規定，採取包括非和平方式在內的斷然措施維護國家主權和領土完整。

習近平 台獨 台海 拜登

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