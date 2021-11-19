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吳釗燮：兩岸情勢從未像現在緊張 我需就最壞情況防禦

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」國際部資深記者Pascal Nufer視訊專訪。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」國際部資深記者Pascal Nufer視訊專訪。圖／外交部提供

外交部吳釗燮日前接受瑞士媒體專訪時表示，中國近期面臨許多危機，為了轉移人民對其內部問題的關注，內部危機的壓力越大，台灣所面臨的危險也越高，令人憂心；我方積極做好自我防衛的準備與決心，無論戰爭是否在明天、下周或是十年後爆發，我方都將堅決捍衛台灣。

外交部表示，吳釗燮日前接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）國際部資深記者Pascal Nufer視訊專訪，深入說明中國對台軍事威脅、兩岸緊張情勢、台瑞關係及台歐關係等議題，訪談內容已於當地11月16日晚間（台北時間17日上午）在該台「10點前10分鐘」（10 vor 10）新聞節目播出。

吳釗燮表示，兩岸情勢從未像現在如此緊張，中國升高對台灣的軍事威脅是非常真實的，我方必須就最壞的情況作好戰備防禦，並增強國防安全實力，同時也向國際社會展示台灣充分擁有自我防衛的準備與決心。

吳釗燮說，面對中國的威脅，美國政府高層官員已多次在重要場合，聲明美國對台灣的安全承諾「堅若磐石」（rock-solid），並重申美國將信守《台灣關係法》及「六項保證」，對我方給予全力的支持。

吳釗燮表示，瑞士是歐洲的民主典範，與台灣共享民主自由的理念價值。為了維護區域的安全穩定與台海和平，我方樂見瑞士等理念相近國家與台灣在政治及經濟上密切合作，更期盼瑞士能與其他歐洲國家，共同協助台灣參與國際事務，並支持台灣參與國際組織。

外交部表示，「瑞士德語廣播電視台」為瑞士德語區最大的廣播電視媒體，擁有電視、電台及網路等平台。「10點前10分鐘」為瑞士德語區最重要的新聞節目，收視觸及率廣大，極具輿論影響力。

外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」視訊專訪，暢談我方因應中國威脅的準備及決心。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」視訊專訪，暢談我方因應中國威脅的準備及決心。圖／外交部提供

瑞士 吳釗燮 外交部

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