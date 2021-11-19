中共啟動二十大2,300名黨代表選舉 人事布局受矚目

新華社18日報導，中共中央已於近日公布「關於黨的二十大代表選舉工作的通知」，宣告中共二十大代表選舉即日起正式展開，於明年6月底前結束，將選出2,300名黨代表。此次選舉為差額選舉，差額比例在15%以上。中共十九屆六中全會日前確定，中共二十大明年下半年在北京召開。

中共二十大黨代表遴選工作開始，也意味新一輪中共黨政人事布局已經啟動。

新華社指出，中共中央對做好二十大代表選舉工作高度重視，確定二十大代表名額共2,300名，由全國38個選舉單位選舉產生。

中共中央提出，要嚴把人選「政治關」，堅持把政治標準放在首位，突出考察人選的理想信念、政治品格和道德修養，著重了解人選政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，對政治上不合格的「一票否決」。

中共中央要求，二十大代表要進一步優化代表結構，保證生產和工作第一線代表比例，注重推薦工人、農民和專業技術人員黨員中的先進模範人物作為代表人選；女黨員和少數民族黨員代表應佔一定比例。要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各方面的代表。

新華社指出，中共二十大代表將實行差額選舉，差額選舉的比例應多於15%。中共中央要求，各級黨組織要加強對代表選舉工作的全程監督，對違規違紀違法問題「零容忍」，一經發現堅決查處，確保「風清氣正」。

成為中共黨代表並非仕途高升的保證，是否成為黨代表也不是晉身中共中央委員的必要條件。中共十九大選出的204名中央委員，就有包括後出任中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一等三人非十九大代表。

不過，從中共近三屆黨代會來看，非黨代表的中央委員正逐屆減少，十七屆為11人，十八屆為5人，十九屆為3人。從結構來看，非黨代表當選中央委員的以軍方居多。十七屆有6人，十八屆5名非黨代表的中央委員全是軍方，十九屆除劉結一外，其餘2人都是軍隊出身。