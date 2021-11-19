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防立陶宛引發骨牌效應 陸駐歐盟大使警告：別打台灣牌

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸駐歐盟大使張明。（取自中國駐歐盟使團微信公眾號）
中國大陸駐歐盟大使張明。（取自中國駐歐盟使團微信公眾號）

立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌運作，歐洲議會隨即湧現支持台灣的聲浪。對此，中國駐歐盟使團團長張明指出，歐盟及其成員國早年曾經承諾，不與台灣保持任何官方關係或締結任何協定。他強調，打台灣牌不可能改變兩岸同屬一個中國的事實。

中國駐歐盟使團微信公眾號19日發布消息稱，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」。

對於立陶宛作為歐盟成員國，是否違反中歐就「一個中國原則」達成的一致共識？張明特別引述中歐建交之初，歐方領導人在涉台問題上所作的公開承諾。

張明說，1975年，歐洲經濟共同體（European Economic Community，歐盟前身）委員會副主席索姆斯訪問中國大陸，與中方就中國與歐共體建立正式關係達成一致。

在台灣問題上，索姆斯表示，「歐共體的所有成員國都承認中華人民共和國政府，並就台灣問題採取了人民共和國所接受的立場。依照這些立場，我確認，歐共體不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。」

張明指出，「這一承諾對歐盟及成員國構成法定義務和約束，歐方應該言而有信。」

張明並強調，「一些人似乎認為台灣是一張可以打、很好打的牌，認為可以通過它損害中國的利益。這種行徑絕不可能改變兩岸同屬一個中國的事實，只會更加堅定中國人民捍衛主權和領土完整、實現祖國完全統一的決心。」

歐盟 立陶宛 公眾號

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