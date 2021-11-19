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駐立陶宛台灣代表處成立 陸外交部：一切後果立方負責

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌成立，首任代表黃鈞耀及同仁於館牌前合照。（取自外交部網站）
駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌成立，首任代表黃鈞耀及同仁於館牌前合照。（取自外交部網站）

立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌成立，引發北京當局震怒。大陸外交部於台北時間18日深夜以發言人名義發布新聞稿表達強烈抗議和堅決反對，並揚言將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。新聞稿稱，「由此產生的一切後果由立方負責」。

大陸外交部發言人表示，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」。此舉在世界上製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。

新聞稿稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。我們要求立方立即糾正錯誤決定。我們也正告台灣當局，妄圖挾洋謀『獨』是打錯了算盤，註定逃脫不了失敗的下場。」

根據外交部18日新聞稿，台灣首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。駐立陶宛台灣代表處自即日起將負責立陶宛全境包含領事等業務；駐拉脫維亞代表處則繼續負責拉脫維亞並兼轄愛沙尼亞。兩處將共同推動與波羅的海三國實質關係，並提供旅外國人各項服務。

外交部表示，台立在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力，中東歐三國經貿投資考察團10月下旬成功訪問立陶宛，雙方簽署6項合作備忘錄，共同擘畫未來密切合作藍圖，奠定友好堅實的合作基礎，未來也將持續在共享的核心價值上，致力促進雙方人民友誼。

中央社報導，立陶宛1990年重獲獨立後的第一任元首、自由民主新立陶宛「國父」維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）18日也親赴台灣代表處祝賀。現年89歲的維陶塔斯．藍斯柏吉斯是現任立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的祖父。

立陶宛 外交部 北京

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