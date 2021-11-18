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習近平主持審議「國家安全戰略」 強調捍衛領土完整

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平。法新社
中共總書記習近平。法新社

中共總書記習近平18日主持召開中共中央政治局會議，審議《國家安全戰略（2021-2025年）》等。會議指出，新形勢下維護國家安全，必須牢固樹立總體國家安全觀，加快構建新安全格局；同時，「堅持捍衛國家主權和領土完整，維護邊疆、邊境、周邊安定有序。」

據新華社報導，中共中央政治局18日召開會議，審議《國家安全戰略（2021-2025年）》、《軍隊功勳榮譽表彰條例》和《國家科技諮詢委員會2021年諮詢報告》，由習近平主持。

會議提到，要堅持捍衛國家主權和領土完整，維護邊疆、邊境、周邊安定有序；堅持安全發展，推動高質量發展和高水平安全動態平衡；堅持總體戰，統籌傳統安全和非傳統安全；堅持走和平發展道路，促進自身安全和共同安全相協調。

會議還強調，必須堅持把政治安全放在首要位置，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，嚴密防範和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動。

在全面提升國家安全能力上，會議還提到要增強產業韌性和抗衝擊能力、築牢防範系統性金融風險安全底線，確保糧食安全、能源礦產安全、重要基礎設施安全，加強海外利益安全保護、強化科技自立自強、維護社會安全穩定、持續做好新冠肺炎疫情防控，以及加快提升生物安全、網路安全、數據安全、人工智慧安全等領域的治理能力等。

對於中共制定《軍隊功勳榮譽表彰條例》，會議指出，此舉對增強軍事職業吸引力和軍人使命感榮譽感、教育引導官兵發揚我軍大無畏的英雄氣概和英勇頑強的戰鬥作風，激勵全軍官兵奮力實現建軍百年奮鬥目標，具有重要意義。

會議也指出，國家科技諮詢委員會成立以來，為重大科技決策提供重要參考，接下來要面向重大需求，深入研究為疫情防控和綠色低碳發展等重大緊迫問題提供科技支撐。

中共 疫情 習近平

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