違規逗留外站 香港國泰航空3貨機機師確診新冠肺炎

香港國泰航空因三名貨機機師於德國法蘭克福值勤返港後確診新冠肺炎，使得130名貨機機師須隔離檢疫，國泰航空18日表示，經過調查，結果顯示有機組人員在外站逗留嚴重違反規定情形。

路透報導，國泰航空在一份聲明中表示，「我們對此十分遺憾，而有關人士已不再為國泰航空雇員。」

香港衛生防護中心之前表示，繼續跟進三宗涉及國泰航空貨機機組人員並帶有L452R新冠變種病毒株的輸入個案，流行病學調查顯示，三人可能在法蘭克福同一所飯店逗留期間受到感染，不排除飯店出現爆發感染。

為審慎起見，香港衛生防護中心安排國泰航空所有於11月1日後曾在德國入住該飯店的機組人員於檢疫中心接受為期21天的強制檢疫。

香港特首林鄭月娥16日對此事表示，在很短時間內要求130名貨機機師接受21日隔離檢疫，對於香港的貨運造成不少影響，「如果多一、兩宗此類事件，可能我們的貨機會沒有機師。」

但她指出，事件對於大陸和香港商討「通關」的事宜暫時沒有影響，一切的工作籌備和商討仍然在進行中。

國泰航空隨即發出指引，要求機組人員返港後前三天每天最多只能離家兩小時，須自行記錄行蹤及避免參與聚會，並要求所有機組人員在明年4月30日前接種第三劑新冠疫苗。